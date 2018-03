América goleia e avança na Libertadores O América do México garantiu vaga nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América ao golear por 4 a 0, na madrugada desta sexta-feira, o The Strongest, da Bolívia. Com o resultado, a equipe mexicana somou 13 pontos e disparou na liderança do Grupo 1. São Caetano e Peñarol dividem a segunda colocação, com cinco pontos. Os gols foram marcados por Pardo, Castillo, Mendoza e Blanco, em um estádio Azteca com mais de 60 mil pessoas.