América goleia e rebaixa o Bangu O América impôs neste domingo ao Bangu goleada por 5 a 1, na maior humilhação da história do clube da zona oeste do Rio, que está completando 100 anos em 2004 e que, com o resultado, está rebaixado à Segunda Divisão do futebol carioca. O Bangu disputa a competição desde 1913 e foi campeão duas vezes: em 1933 e 1966. Em 94 edições de Campeonato Carioca, jamais havia sido rebaixado. O América, que também comemora o centenário em 2004, marcou com Dudu (2), Fabiano (2) e Joílson. China descontou para o Bangu. O jogo foi realizado no Estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos, campo do América. Após o resultado, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Viana, disse que o regulamento vai ter de ser cumprido. Durante a semana, porém, ele levantou a possibilidade de uma virada de mesa para 2005. Seria uma maneira de agradar ao vice-presidente da federação, Rubens Lopes, ex-presidente do Bangu e que neste domingo garantiu que seu time de coração vai disputar a Primeira Divisão em 2005.