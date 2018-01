América goleia e vira líder da A2 O América assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A2, depois de golear o lanterna Comercial, por 4 a 1, nesta domingo, em São José do Rio Preto. Agora, o time rio-pretense tem 13 pontos ganhos, enquanto a equipe de Ribeirão Preto permanece com apenas um, ameaçando o emprego do técnico Juninho Fonseca. O América não teve dificuldades para passar pelo Comercial. Já vencia por 2 a 1 no primeiro tempo, consolidando a vitória na etapa final. Biro, Bilu (pênalti), Rovilson e Gilson marcaram para o time da casa, enquanto Wagner diminuiu para a equipe de Ribeirão Preto. Bilu, do América, e Moisés, do Mirassol, dividem a artilharia da Série A2, com cinco gols cada. O América foi favorecido pelo seu rival local. O Rio Preto derrotou o antigo líder Bragantino, por 3 a 2, em Bragança Paulista. O Bragantino até que saiu na frente, com um gol de pênalti, cobrado por Rogerinho - o outro gol da equipe foi marcado por Evilásio. Mas a tarde era do artilheiro Guin, que marcou os três gols que deram a vitória do Rio Preto. A rodada ainda foi marcada por muitas goleadas. Na estréia do técnico Giba, o Etti Jundiaí humilhou o São José com a vitória por 5 a 1. Luis Carlos Goiano, Índio, Isaías (2) e Marcinho fizeram os gols do Etti, enquanto Ito marcou o único do São José, que deve dispensar o técnico Pinho. Em Paraguaçu Paulista, o Paraguaçuense estava vencendo o jogo por 3 a 2, mas permitiu a espetacular virada do Olímpia, que ganhou por 5 a 3. Fabinho e Rafael (2) marcaram os gols do time da casa, enquanto Luis Carlos, Val (3) e Rivelino anotaram para o Olímpia. Em Araçatuba, o time da casa venceu o Santo André por 2 a 0, com dois gols de Adílson. O Araçatuba tem cinco pontos, mas espera recuperar, nesta segunda-feira, cinco pontos no Tribunal de Justiça da Federação Paulista que, em primeiro julgamento, condenou o time a perda de cinco pontos por utilizar jogadores irregulares. Dois jogos foram decididos nos pênaltis. Em Itu, Ituano e Sãocarlense ficaram no 3 a 3. Rui Barbosa (2) e Fabinho marcaram para o Ituano, enquanto Alexandre (2) e Anderson fizeram para o Sãocarlense, que ficou com o ponto extra ao vencer nos pênaltis, por 7 a 6. Em Franca, Francana e Nacional empataram em 1 a 1, com Vagner marcando para a Francana e Nei Bala para o Nacional. Nos pênaltis, a Francana venceu por 3 a 2 e ficou com o segundo ponto. Classificação da Série A2: 1) América - 13 pontos 2) Bragantino - 11 3) Olímpia - 10 4) Santo André e Juventus - 9 6) Rio Preto e Nacional - 8 8) Mirassol, Etti e Ituano - 7 11) Paraguaçuense - 6 12) Araçatuba, Sãocarlense e Francana - 5 15) São José - 2 16) Comercial - 1