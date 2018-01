América goleia Flamengo pelo Carioca A segunda rodada do Campeonato Carioca começou hoje com a surpreendente goleada do América sobre o Flamengo, por 4 a 0, em Édson Passos, na Baixada Fluminense. Ambas as equipes atuaram com seus times reservas, por causa da disputa simultânea do Torneio Rio-São Paulo. Os gols do América foram marcados pelos atacantes Márcio (2) e Davi (2). Nas outras partidas disputadas hoje, o Vasco assumiu a liderança da competição ao vencer o Madureira, por 2 a 1, no campo do adversário. Os gols da equipe vascaína foram marcados pelo atacante Ely Thadeu e pelo lateral-direito André Ladaga. O atacante Daniel descontou para o Tricolor. Em Resende, o Volta Redonda derrotou o Entrerriense por 2 a 1. Já o Americano foi a Friburgo e derrotou o Friburguense, também por 2 a 1. Na sexta-feira, Botafogo e Fluminense empataram por 2 a 2, e fecharam a primeira rodada da competição.