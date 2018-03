América goleia na Copa Estado de SP Cinco jogos foram realizados neste domingo pela 8ª rodada da Copa Estado de São Paulo. Em Franca, o América conseguiu sua segunda vitória ao golear a Francana por 4 a 1. O Ituano foi até o Morumbi, venceu o São Paulo-B por 2 a 1 e agora divide a liderança do Grupo 2 com o Rio Branco, que venceu o São Bento, por 1 a 0, em Sorocaba. Os dois líderes somam 15 pontos cada. Em Osasco, o Eco empatou com a Ferroviária por 2 a 2, enquanto em Bebedouro, o Internacional perdeu para o Olímpia por 3 a 2. A rodada será completada à tarde, com o jogo entre Jaboticabal e Araçatuba.