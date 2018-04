América goleia Portuguesa Santista O América não perdoou a fragilidade da Portuguesa Santista e goleou o adversário por 7 a 0, hoje à tarde, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. A humilhação deve custar o emprego do técnico Joãozinho Rosa, do time santista. Esta foi a maior goleada, até agora no Campeonato Paulista, que tem três líderes com sete pontos ganhos: América, Botafogo e Santo André. O Santo André também teve uma grande atuação em casa no estádio Bruno José Daniel, diante do Mogi Mirim, vencendo por 4 a 1. Em Santa Bárbara d´Oeste, Barbarense e Ituano empataram em 1 a 1 . Pela manhã, o Botafogo empatou em casa com a Internacional, em 1 a 1, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, enquanto o Juventus venceu a Matonense, por 2 a 1, na Rua Javari. Ontem à noite, em Americana, o Rio Branco venceu o União São João, por 3 a 1, de virada, no estádio Décio Vitta. América 7 X 0 Portuguesa Santista - A superioridade técnica do América era evidente mesmo antes do jogo com a Portuguesa Santista. Mas o time dirigido por Cilinho não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada por 7 a 0, no maior placar até agora do Paulistão. O jogo foi realizado no estádio Benedito Teixeira, em Rio Preto. O técnico Joãozinho Rosa, da Santista, deixou o campo desolado com a falta de estrutura do time e com a possibilidade de ser rebaixado, mesmo porque sua equipe perdeu os três jogos que disputou. O primeiro tempo terminou com uma vantagem de 3 a 0 para o América. O destaque do jogo foi o atacante Paulinho, que marcou três gols e agora lidera a artilharia do campeonato, com quatro gols. Reinaldo abriu o placar, aos quatro minutos, cobrando pênalti, e ampliou aos 23. O atacante Paulinho completou aos 27 minutos. Na etapa final, Everton, aos 3, Paulinho aos 13, Sandoval aos 25 e, de novo, Paulinho, aos 42 minutos, completaram a goleada. União Barbarense 1 X 1 Ituano - O empate de 1 a 1 foi o resultado mais justo para Barbarense e Ituano, que se enfrentaram no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d´Oeste. O Ituano, com cinco pontos, continua invicto, enquanto o Barbarense, com dois pontos, ainda não venceu. O primeiro tempo foi feio, predominando o sistema de marcação dos dois times. Os dois gols saíram quase no final do jogo. O meia Nelinho abriu o placar para o time da casa em grande estilo, dando dois "chapéus" em Junior Maranhão e Vinicius antes de fazer 1 a 0. O empate saiu aos 41 minutos, depois de um chute de Rigoberto, que o goleiro Washington rebateu. O zagueiro Vinicius chutou a bola na trave e o outro zagueiro, Junior Maranhão, completou. Santo André 4 X 1 Mogi Mirim - O Santo André assumiu a liderança do Paulistão, com sete pontos, ao golear o Mogi Mirim, por 4 a 1, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O Mogi Mirim, atual vice-campeão brasileiro da Série C, tem apenas um ponto em três jogos, ocupando a penúltima posição. O time do ABC deu as cartas já no primeiro tempo. Marco Aurélio marcou dois gols, aos 13 e aos 45 minutos. Ênio diminuiu para o Mogi aos três minutos do segundo tempo, mas o Santo André soube como garantir a vitória com gol do veterano Dinei, aos 30 minutos, e com um golaço de Fábio Santos, aos 42.