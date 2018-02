América goleia União São João: 5 a 2 O América confirmou sua boa fase no Campeonato Paulista ao golear por 5 a 2 o União São João, neste sábado, em São José do Rio Preto. Com o resultado, o time do técnico Roberval Davino completou seis rodadas invicto e subiu para a sétima posição, com 22 pontos. Já o União segue com 16 pontos e seriamente ameaçado pelo rebaixamento. O América entrou em campo com moral, depois de empatar com o Santos, por 3 a 3, e de golear o Palmeiras, por 4 a 1. Assim começou o jogo tentando impor velocidade, principalmente pelo lado direito, com o rápido Danilinho. Por outro lado, o União procurava desacelerar e impunha respeito nos contra-ataques. O União começou a prender a bola e ganhou o domínio da partida. Mas o América abriu o placar. André saiu jogando errado e Lau aproveitou para ir até a linha de fundo do lado direito e cruzar na cabeça de Finazzi, que marcou seu 12º gol no Paulistão, aos 24 minutos. O técnico Luiz Carlos Ferreira resolveu ousar e voltou no segundo tempo com mais um meia de armação ao colocar Michel no lugar de André. Só que ele não contava com a falha do zagueiro Félix, que tocou a bola nos pés de Wellington, que sozinho, tocou na saída de Luciano e ampliou aos quatro minutos. Aproveitando o desânimo e apatia do União, o América ampliou aos sete minutos. Guin partiu em velocidade do meio-campo e após driblar dois defensores, invadiu a área e chutou colocado, sem chance para Luciano. Mas o América estava insaciável e aos 13 minutos, Wellington cruzou na área e a bola encontrou mais uma vez Finazzi, que fez o quarto. O União começou a crescer no jogo e aos 24 minutos, na cobrança de escanteio de Juliano, o zagueiro Félix desviou de cabeça e a bola chegou para Borges, que de calcanhar, diminuiu. O América ainda se recuperava do baque quando aos 26 minutos, Tiago cruzou e novamente Borges, marcou o segundo do visitante. Mas se o União São João tinha alguma esperança de encostar no placar, ela acabou aos 39 minutos. Danilinho aproveitou o cruzamento da área e a furada da defesa para chutar no ângulo e dar números finais ao placar. Na próxima quinta-feira, o União São João volta para Araras, onde recebe o Santos. O América joga diante do Ituano, em Itu, terça-feira.