América já sonha com classificação Com dez pontos ganhos em quatro jogos e a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista, o América de Rio Preto já começa a sonhar alto. O time se transformou numa das boas surpresas do Paulistão e precisa de mais dois pontos para se classificar para a próxima fase. Nos dois jogos restantes nesta primeira fase, a equipe enfrenta o São Caetano, fora de casa, nesta quarta-feira, e no domingo encara o Corinthians, às 11 horas, em Rio Preto. Os jogos serão decisivos porque os adversários brigam diretamente por uma das vagas neste grupo. O São Caetano é o segundo colocado com nove pontos, mas com um jogo a menos, enquanto o Corinthians tem sete pontos em quatro jogos. Com dois empates, o América garante a vaga independente de outros resultados. Há ainda outra perspectiva favorável: mesmo que o time não venha a somar mais pontos, ele pode conseguir o direito de jogar as quartas-de-final pelo critério técnico. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os outros dois melhores times por índice técnico também se classificam. Para o técnico Edu Marangon, a situação privilegiada é fruto do esforço conjunto, da comissão técnica e jogadores. "A união foi fundamental. Mesmo nos jogos que não atuamos bem, houve uma superação física".