América joga bem e supera o Marília pelo Paulistão Em sua melhor atuação no Campeonato Paulista até agora, o América venceu o Marília por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, pela quinta rodada. Com o resultado, o time da casa chega aos sete pontos e se afasta da zona de rebaixamento. Já os visitantes seguem com sete pontos. O América começou o primeiro tempo com uma marcação bastante ofensiva, pressionando a saída de bola do Marília. Acuados, os visitantes não conseguiram sair da defesa. Tanto que o time da casa perdeu pelo menos três grandes chances no primeiro tempo, com a dupla de ataque Márcio Barros e Felipe. Apesar da pressão, o América só marcou o gol da vitória na segunda etapa. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, o lateral-esquerdo Adriano Peixe tentou cruzar para a área e acabou encobrindo o goleiro Júlio César. No próximo domingo, às 17 horas, o América volta a campo para enfrentar o Rio Branco, no Estádio Décio Vitta, em Americana. Enquanto isso, o Marília jogará contra o São Caetano, no sábado, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. Ficha técnica: América 1 x 0 Marília América - André Zuba; Eduardo Luiz, Fred e Sanabria; Jamur, Doriva, Júnior (Denis), Willians (Reginaldo) e Adriano Peixe; Felipe (Jeferson) e Márcio Barros. Técnico: Márcio Bittencourt. Marília - Júlio César; Bruno Ribeiro, Dedimar, Rogério e Dykson (Camilo); Fernando, Fábio Recife, Diogo e Fabiano Gadelha (Celsinho); Frontini e Wellington Amorim (Wellington Silva). Técnico: Roberto Cavalo. Gol - Adriano Peixe, aos 30 minutos do segundo tempo. Árbitro - Luciano Cabalietto Quilichini. Cartões amarelos - Fred, Dedimar e Bruno Ribeiro. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto.