América joga com obrigação de vencer O técnico Jair Pereira faz sua estréia no comando do América Mineiro nesta quarta-feira à noite, em Campinas, contra o Guarani, no segundo jogo entre as equipes pela primeira fase da Copa do Brasil, com obrigação de vencer para manter o time na competição. O Guarani derrotou o time de Minas por 2 a 1, no primeiro confronto, quando o América ainda era dirigido pelo ex-jogador Flávio Lopes, demitido no início da semana em razão da péssima campanha na Copa Sul-Minas - logo depois da derrota por 2 a 1 para o Malutrom, em Belo Horizonte, domingo. Jair teve apenas um dia para preparar a equipe que enfrenta o Guarani. Mesmo assim, deve fazer modificações em relação ao time que perdeu para o Malutrom. O zagueiro Agnaldo e o volante Valdir Todinho, que vinham aprimorando a forma física para poder estrear, devem finalmente atuar como titulares. O volante Victor, que cumpriu suspensão no jogo de domingo, é outro que pode estar presente. Uma da principais tarefas do novo treinador, no entanto, é contornar uma certa insatisfação de alguns jogadores, que não atribuíram a Flávio Lopes a responsabilidade pelos fracassos da equipe e criticaram sua demissão. O América está escalado com Raniere; Gustavo, Agnaldo, Célio Lúcio e Bruno; Victor, Valdir (Claudinei), Henrique, Rodrigo; Rinaldo e Renaldo.