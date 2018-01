América lidera grupo do Atlético-PR O América de Cali é o líder do Grupo 1 da Copa Libertadores após vencer nesta quinta-feira à noite o Libertad, do Paraguai, por 2 a 1, na casa do adversário. Os gols foram de: Néstor Salazar, aos 35 minutos do primeiro tempo (para o América), De Vaca aos 3 minutos (para o Libertad) e Chará aos 11 minutos do segundo tempo (novamente para os visitantes). Com isso, após a primeira rodada o time colombiano assumiu a ponta na classificação do grupo com três pontos, sendo que Independiente Medellín e Atlético-PR dividem a segunda posição com um ponto ganho, e o Libertad fica na quarta e última posição, sem pontuar. Os próximos jogos de ambos serão: América x Independiente Medellín (22/2) e Atlético-PR x Libertad (1/3).