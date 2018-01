América lidera grupo na Libertadores O campeão colombiano, América de Cali, não teve problemas em seu segundo jogo nesta primeira fase da Copa Libertadores da América. O time venceu o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 3 a 0 na noite desta terça-feira, e disparou na liderança do Grupo 6. A equipe colombiana soma agora seis pontos, contra apenas um do Peñarol e do Deportivo - que aparecem em segundo. O Vasco da Gama - quarta equipe do grupo - ainda não estreou.