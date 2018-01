América lidera na Libertadores O América de Cali se consolidou ontem à noite na liderança do Grupo 1 da Libertadores ao derrotar o Independiente Medellín, também da Colômbia, por 1 a 0. O gol do América foi assinalado por Jaime Londoño, aos 42 minutos do segundo tempo. Na última quinta-feira, o América venceu o Libertad, do Paraguai, por 2 a 1, em partida disputada no Estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia. Em segundo no Grupo 1 está o Atlético Paranaense, que empatou em 2 a 2 na estréia contra o Independiente Medellín. Dia 1º o Atlético joga em casa, partir da 18h30, com o Libertad do Paraguai.