América mais forte para o Paulistão O técnico do América, Edu Marangon, não tem do que reclamar neste início de temporada. Além do time estar fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, conquistou quatro pontos em dois jogos, a diretoria acertou a vinda de mais dois reforços e a permanência do goleiro Jéfferson. Os volantes Heleno, ex-Rio Branco, e Marcos Basílio, ex-Santos, foram as últimas contratações do América para o Paulistão. Os dois devem ficar à disposição de Marangon para a partida contra a Portuguesa, neste domingo, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Porém, não devem começar jogando. Além dos reforços, Jéfferson, que neste mês defendeu a seleção brasileira sub-20 no Sul-americano do Uruguai, vai ficar no clube. Com isso, Adinam, que disputou as duas primeiras partidas como titular, vai para o banco de reservas.