América-MEX arranca empate em La Paz O América-MEX assumiu a liderança do Grupo 1 da Taça Libertadores da América, nesta quinta-feira à noite, ao empatar, sem gols, com o The Strongest, em jogo disputado no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Com este resultado, a equipe mexicana soma quatro pontos em dois jogos, superando o São Caetano, que tem três após uma partida. O The Strongest acumulou seu primeiro ponto, enquanto o Peñarol segue com zero.