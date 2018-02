América (MEX) disputa vaga na Libertadores contra o Tigres O América do México garantiu na noite desta quarta-feira a primeira posição do Grupo B do Torneio Interliga, competição que selecionará duas equipes para a Libertadores, ao derrotar o Jaguares, por 1 a 0, com gol do paraguaio Nelson Cuevas. Apesar da derrota, o Jaguares terminou na segunda posição da chave, já que a equipe foi beneficiada pelo derrota do Tecos diante do Morelia, por 3 a 1. Desta forma, o Jaguares enfrentará na fase final o Necaxa, líder do Grupo A, enquanto o América terá pela frente o Tigres. Os dois jogos da fase final acontecerão neste sábado, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os vencedores se classificam para a Libertadores - dentre eles, o time de melhor campanha ao longo de toda a competição entrará na chave do São Paulo, que tem o Audax Italiano, do Chile, e o Alianza Lima, do Peru. Já o segundo colocado disputará a primeira fase da Libertadores, que é eliminatória, contra o Sporting Cristal, do Peru. Finalistas do Torneio Interliga Necaxa - 9 pontos América - 7 Tigres - 4 Jaguares - 4