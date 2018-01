América-MEX obtém vitória importante Com dois gols de Hugo Castillo, o América do México obteve uma importante vitória, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores da América, ao derrotar, em Pereira, na Colômbia, o Tuluá, por 2 a 0. O jogo foi válido pelo Grupo 7. Pelo Grupo 4, o mesmo do Atlético-PR, em La Paz, na Bolívia, o América de Cali conseguiu empatar com o Bolivar, por 1 a 1. Em outro jogo da rodada desta quarta-feira pelo principal torneio sul-americano, o 12 de Octubre, do Paraguai, derrotou o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 2. As duas equipes estão no Grupo 2, juntamente com o Grêmio.