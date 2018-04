América-MG a um passo da Série C Além da vitória do Marília sobre o Fortaleza, por 1 a 0, no Ceará, outras três partidas completaram o início desta penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira à noite. Em Belo Horizonte, um tradicional time do futebol brasileiro amargou o virtual rebaixamento à Terceira Divisão, a Série C em 2005. Com um empate sem gols contra o CRB, no Mineirão, e para uma torcida de mais de 20 mil pessoas, o América-MG ficou na 21ª colocação, com 23 pontos apenas. O CRB ficou em 16º, com 25 pontos e praticamente se livrou do descenso. Final diferente teve a noite do Remo. Também seriamente ameaçado pelo rebaixamento, o time paraense recebeu o líder Náutico, no estádio Evandro Almeida, e conseguiu uma excelente vitória por 3 a 2. Álisson, duas vezes, e Júnior Amorim marcaram os gols da vitória. Mendes e Alexandre descontaram para os pernambucanos. O resultado não tirou, ainda, a liderança do time alvirubro, com 42 pontos. O Remo saiu temporariamente da zona do rebaixamento, com 25 pontos, na 18ª colocação. Completando a noite, em jogo sem pretensões, o Vila Nova recebeu o Ceará, no estádio Serra Dourada, e acabou derrotado por 2 a 0. Os gols saíram no primeiro tempo, com Chiquinho e Wilton Batata. O resultado deixou os cearenses na 11ª colocação, com 30 pontos. O Vila é o 15º colocado, com 26 pontos, quase livre do rebaixamento. Na próxima sexta-feira, mais três partidas dão seguimento a esta penúltima rodada. O América-RN recebe o Caxias em Natal. No Recife, o Sport recebe a Anapolina, enquanto o Bahia recebe o Paulista, em Salvador.