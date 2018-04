América-MG bate lanterna Náutico e continua na liderança da Série B

Após derrota para o CRB na última rodada, por 2 a 0, o América-MG voltou a vencer e segue líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. A vítima desta vez foi o lanterna Náutico, que perdeu por 1 a 0 no Independência, em Belo Horizonte.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos 39 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado Vila Nova, que também já jogou na rodada e ganhou do Boa. O Internacional, que começou a rodada na vice-liderança, jogará no sábado e tem 33 pontos.

Na outra ponta da tabela, o Náutico segue como último colocado, com apenas 14 pontos. A situação do time pernambucano vai se complicando cada vez mais já que o Santa Cruz, primeiro time fora da zona do rebaixamento, já tem nove pontos a mais do que o rival.

Apesar da distância entre as duas equipes na tabela, o jogo começou equilibrado, com chances de gols para os dois lados. Depois de algumas oportunidades desperdiçadas, foi o América quem saiu na frente.

Aos 39 minutos, Giovanni tabelou com Luan e deixou Hugo Almeida livre para marcar. O centroavante, que substituiu o suspenso Bill, só teve o trabalho de tocar para o gol.

Na segunda etapa, o time da casa sofreu menos. Atrás no placar, o Náutico não conseguiu chegar ao ataque e viu o adversário controlar as ações da partida.

Com a calma que já é marca registrada dessa equipe, o América administrou a partida e quase ampliou a vantagem nos minutos finais em contra-ataques puxados por Luan e Matheusinho, mas o gol solitário de Hugo Almeida foi o suficiente para garantir a vitória.

O Náutico volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Figueirense na Arena Pernambuco, pela 21ª rodada da Série B. Na próxima sexta-feira, é a vez do América visitar o Goiás, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 1 x 0 NÁUTICO

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Juninho, Messias, Rafael Lima e Giovanni; Zé Ricardo, Ernandes, Renan Oliveira (Hugo Cabral) e Matheusinho; Luan e Hugo Almeida (Willian). Técnico: Enderson Moreira.

NÁUTICO - Jeferson; David (Leilson), Feliphe Gabriel, Breno, Aislan e Manoel; Amaral, Bruno Mota (William Schuster) e Diego Miranda (Iago); Erick e Gilmar. Técnico: Roberto Fernandes.

GOL - Hugo Almeida, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni (América-MG); Willian Schuster (Náutico).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA - R$ 18.716,00.

PÚBLICO - 3.394 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).