América-MG supera o Náutico por 2 a 1 e volta a sonhar com o acesso

O América-MG fez a lição de casa, neste sábado, e conseguiu se manter na cola do G4, a zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro bateu o Náutico por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 25.ª rodada.

O time da casa continua na sexta colocação, com 41 pontos, a um do quarto colocado, o Vitória. Já os pernambucanos perderam uma posição e agora ocupam o nono lugar da tabela de classificação, com 36 pontos, chegando ao quarto jogo sem vencer. Neste duelo estreou o técnico Gilmar Dal Pozzo no lugar de Lisca.

A partida começou com fortes emoções. Aos três minutos do primeiro tempo, Guilherme tocou a bola com a mão dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o América-MG. Na cobrança, Marcelo Toscano viu Júlio Cesar espalmar a bola e salvar a meta do Náutico.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dez minutos depois, a redenção veio em forma de golaço. Aos 13 minutos, Toscano dominou a bola em frente à grande área e acertou uma pancada no ângulo do gol adversário.

Assim como no primeiro tempo, a segunda etapa começou bastante pegada, com muitas faltas, e nos primeiros minutos choveu cartão amarelo para as duas equipes. A primeira chance real de perigo foi o suficiente para o time da casa ampliar o placar. Walber recebeu a bola e a defesa do Náutico só ficou olhando ele tocar na área para Felipe Amorim marcar o segundo dos mineiros. Nos acréscimos do jogo, a equipe de Pernambuco ainda conseguiu diminuir com Guilherme, mas logo após o gol o árbitro apitou o fim de jogo.

Na próxima rodada, a 26.ª, o América-MG enfrenta o CRB, nesta terça-feira, em Maceió. Já o Náutico tem confronto marcado contra o Atlético Goianiense, na Arena Pernambuco, no Recife.

DEMAIS JOGOS

Atlético-GO 0 x 0 Vitória

Sampaio Corrêa 1 x 0 Ceará

Santa Cruz 2 x 0 Luverdense

ABC 0 x 0 CRB

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 1 NÁUTICO

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Anderson Conceição, Alisson e Wesley Matos (André); Leandro Guerreiro, Rodrigo Souza (Diego Lorenzi), Guilherme Xavier (Robertinho), Walber e Felipe Amorim; Marcelo Toscano e Richarlison. Técnico: Givanildo Oliveira.

NÁUTICO - Julio César; Guilherme, Ronaldo Alves, Rafael Pereira e Gaston Filgueira; João Ananias, Gil Mineiro (Daniel Morais), Marino, Hiltinho e Patrick Vieira (Rogerinho); Douglas (Bergson). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Marcelo Toscano, aos 13 minutos do primeiro tempo; Felipe Amorim, aos 19, e Guilherme, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Ricardo, André, Walber, Marcelo Toscano e Felipe Amorim (América-MG); Júlio Cesar, Patrick Vieira e Rafael Pereira (Náutico).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).