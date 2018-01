América-MG confirma saída do lateral Danilo Barcelos para o Atlético-MG

O Atlético-MG finalizou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo América-MG. A confirmação do acerto veio justamente do ex-clube do jogador, que se torna, assim, o primeiro reforço atleticano sob o comando de Roger Machado.

Os detalhes da negociação e do contrato não foram revelados, mas o diretor executivo do América-MG, Ricardo Drubscky, garantiu que o clube receberá "uma boa compensação financeira" e manterá 10% dos direitos econômicos do jogador. Além do valor, o time americano também receberá o lateral-esquerdo reserva do Atlético-MG, Alex Silva, por empréstimo de um ano, com salários pagos pelo rival.

O curioso é que Danilo Barcelos viveu seu auge na carreira justamente diante do Atlético-MG, em 2016. Ele foi o carrasco do time alvinegro na decisão do Campeonato Mineiro, tendo marcado todos os três gols do América-MG nas duas finais, o que garantiu o título ao clube.

O jogador, no entanto, deve chegar apenas para ser reserva de Fábio Santos, que foi contratado pelo Atlético-MG no meio do ano e se destacou com boas atuações no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Trata-se, no entanto, de uma opção mais ofensiva que o titular, uma vez que Danilo chegou até a jogar como meia ao longo da temporada.