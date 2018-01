América-MG contrata Jair Pereira A diretoria do América Mineiro demitiu na tarde desta segunda-feira o técnico Flávio Lopes, menos de 24 horas depois da derrota por 2 a 1 para o Malutrom, do Paraná, em pleno estádio Independência, pela Copa Sul-Minas. O novo técnico, contratado também nesta segunda, é o carioca Jair Pereira, que comandou a equipe mineira durante a Copa João Havelange, em 2000. De acordo com o diretor de Futebol, Alexandre Faria, a situação de Lopes tornou-se "insustentável" em razão dos seguidos resultados negativos da equipe, rebaixada à segunda divisão do Brasileiro, no ano passado, e que acumula três derrotas e uma única vitória na Sul-Minas. "Não acho que o Flávio era o único culpado pelo momento do time, mas a pressão da torcida e do Conselho Gestor não nos deixou outra escolha a não ser mudar o rumo do trabalho", disse o dirigente. Jair Pereira assume o cargo na manhã desta terça-feira e já começa a definir o time para a estréia na Copa do Brasil, quarta-feira, em Campinas, contra o Guarani.