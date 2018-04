América-MG e ASA decidirão o título da Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C conheceu neste domingo os seus dois finalistas da temporada. Agora, América Mineiro e ASA buscarão um título inédito em suas histórias. Guaratinguetá e Icasa-CE foram eliminados da disputa, mas os quatro já tinham garantido o acesso para a Série B em 2010. A final será definida em dois jogos, com locais sorteados pela CBF.

O América Mineiro eliminou o Guaratinguetá na cobrança de penalidades máximas, por 7 a 6, depois de ganhar o jogo por 2 a 1 - mesmo placar do primeiro confronto. O clube mineiro investiu pesado para esta Série C, sendo desde o início apontado como favorito ao título. Depois de uma inesperada queda para a Série A2 no estadual, a equipe paulista precisou se remontar para a competição.

Já o ASA venceu o Icasa, no Ceará, por 3 a 2 - o primeiro jogo, em Arapiraca, Alagoas, terminou empatado por 1 a 1. O time é dirigido por Vica, ex-zagueiro do Fluminense.