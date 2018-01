América-MG e Joinville empatam em Minas América Mineiro e Joinville empataram, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Este foi o quinto jogo sem vitória do time mineiro e o primeiro ponto somado pelos catarinenses fora de casa, depois de uma série de quatro derrotas. O América tem sete pontos, ainda em vigéssimo lugar. O Joinville, mesmo com o bom resultado, só tem quatro pontos, na penúltima posição. O Joinville foi dirigido interinamente por José Carlos Paulista, mas a diretoria anunciou a contratação de Arnaldo Lira, ex-CRB, para substituir Carbone. O novo técnico acompanhou o jogo e chegou a ir até o vestiário. O jogo foi equilibrado. O América abriu o placar com o lateral Marciano aos 23 minutos do primeiro tempo. O empate aconteceu aos 12 do segundo, quando o artilheiro Didi aproveitou a falha do goleiro Fabiano, que soltou a bola após cruzamento.