América-MG e Joinville jogam amanhã Desesperados, América-MG e Joinville abrem nesta terça-feira a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com o jogo às 20h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O América, que ocupa a 20ª posição na tabela de classificação, com seis pontos ganhos, empatou em casa com o Náutico na última partida. Já o Joinville, em 23º, com três pontos, perderam para o Paulista e ainda procuram um substituto para o técnico Carbone. Para este jogo, José Carlos Paulista será mantido pela segunda vez consecutiva como interino. No outro jogo desta terça-feira, Portuguesa e Brasiliense jogam no estádio do Canindé, em São Paulo, também às 20h30.