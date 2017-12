América-MG e Sport empatam por 1 a 1 O Sport conquistou seu quarto empate consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro na manhã deste domingo, diante do América-MG. Jogando no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o time rubronegro saiu na frente, sofreu a virada, mas com um gol de Robgol selou o placar em 2 a 2. Com a igualdade, os dois times ainda se encontram juntos na tabela. Ambos com sete pontos. O placar foi aberto aos 18 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de falta do meia Nildo. A comemoração, no entanto, não durou muito. Um minuto depois Reinaldo aproveitou cruzamento da direita e de cabeça empatou a partida. No início da segunda etapa o time mineiro conseguiu chegar à virada. Aos seis minutos, Jajá cobrou escanteio da direita e outra vez Reinaldo subiu para marcar de cabeça. O gol do empate dos pernambucanos saiu aos 29 minutos, quando Robson recebeu lançamento, deslocou o zagueiro e tocou no canto. O Sport volta a jogar pelo Brasileiro na sexta-feira, contra o Ituano, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. No mesmo dia, o América vai a Macapá enfrentar o Remo, que perdeu dois mandos de campo, no estádio Zerão.