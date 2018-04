América-MG elimina Avaí e vai enfrentar o Inter O América-MG conseguiu reverter a desvantagem no confronto da segunda fase e segue vivo na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o time mineiro derrotou o Avaí por 3 a 0, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, e confirmou a classificação para enfrentar o Inter.