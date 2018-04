América-MG entra na fase do desespero Pensando exclusivamente em escapar do rebaixamento, América-MG e Ceará se enfrentam na noite desta sexta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro. A situação mais crítica é a do time mineiro, que precisa de, pelo menos, mais duas vitórias e um empate para não cair. Aos cearenses, uma vitória já basta para a salvação. O América é o quarto pior time da competição, com apenas 19 pontos ganhos. O Ceará, que chegou a ficar várias rodadas na zona de classificação, é atualmente o 14º colocado, com 24 pontos. O técnico Pintado terá dois importantes desfalques no América. O meia Wágner e o atacante Jéferson, ambos com quatro gols, estão suspensos. Jájá e Douglas foram os escolhidos para substituí-los. Do lado do Ceará, a única dúvida é quem formará o ataque com Fábio Júnior: Moré ou Zezinho.