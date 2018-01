América-MG estréia novo treinador De técnico novo, o América-MG enfrenta neste domingo a Caldense, às 16 horas, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, pelo Campeonato Mineiro. O ex-atleta do clube nas décadas de 70 e 80 e técnico das categorias de base, Wagner Oliveira, é o substituto de Mauro Fernandes, demitido na sexta-feira. Após a derrota em casa, por 2 a 0, para o Tupi, de Juiz de Fora, na quarta-feira, a equipe de Belo Horizonte está em situação delicada na tabela e necessita da vitória se quiser continuar sonhando com o título do Estadual. O América ocupa o quarto lugar, com 10 pontos em seis partidas. A equipe do Sul de Minas é a nona colocada, com cinco pontos em cinco jogos. Mesmo que não consiga alcançar os líderes e chegar à última rodada com chances de ser campeão, a idéia é terminar a competição entre os três primeiros colocados para garantir uma vaga na Copa do Brasil deste ano. Outras três partidas completam neste domingo a rodada do Campeonato Mineiro: Mamoré x Villa Nova, Nacional x Ipatinga e URT x Rio Branco.