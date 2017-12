América-MG ganha do Mamoré: 1 a 0 O América-MG venceu o Mamoré por 1 a 0, neste domingo, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O gol da vitória foi marcado aos 38 minutos do segundo tempo, por Max. Foi a segunda vitória do time americano na Copa Sul-Minas, chegando aos 9 pontos na competição. Já o Mamoré, de Patos de Minas, manteve-se na lanterna, com apenas dois pontos, e fortemente ameaçado pelo rebaixamento.