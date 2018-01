América-MG ganha do Uberlândia O América-MG venceu o Uberlândia por 2 a 0, neste domingo, no estádio Independência, em partida que fechou a quarta rodada do Campeonato Mineiro. Foi a primeira vitória do time americano na competição estadual. A equipe do técnico Procópio Cardoso tem agora cinco pontos ganhos em 12 disputados. Atlético e Cruzeiro lideram com 10 pontos cada. André Figueiredo e Rodrigo fizeram os gols do jogo. Após um começo bastante truncado, o América aos poucos foi se impondo em campo e abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. O zagueiro André Figueiredo aproveitou a cobrança de escanteio do meia Marcelo Borges e, de cabeça, fez 1 a 0 para a equipe da capital mineira. Ao final da primeira etapa, o técnico do Uberlândia, João Francisco, não conseguiu esconder a insatisfação com o desempenho de seus jogadores. Cobrou mais empenho dos atletas, reclamou dos laterais e disse que o goleiro Humberto "soltava todas as bolas". A bronca do treinador, no entanto, não surtiu o efeito desejado e a equipe do Triângulo Mineiro voltou do intervalo repetindo os erros do primeiro tempo. Aos 13 minutos, numa bela jogada, o atacante Rodrigo ampliou para o América. Sem ser ameaçado, depois do segundo gol, o time americano passou apenas a administrar a vantagem.