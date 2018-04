América-MG ganha e respira na Série B O América-MG venceu o Ceará por 3 a 2, nesta sexta-feira à noite, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A vitória deixou o time mineiro ainda com esperança de fugir do rebaixamento - agora soma 22 pontos, em 20º lugar na Série B do Brasileiro. Já a equipe cearense permanece com 24 pontos, em 15º lugar. O jogo foi repleto de alternativas. Os cearenses saíram na frente com Fábio Júnior, de cabeça, aos 12 minutos. O empate do América aconteceu também de cabeça, com Reinaldo, aos 43. No início do segundo tempo, Fábio Júnior, de novo, marcou para o Ceará, aos cinco minutos. Reinaldo empatou aos oito e Toinzé anotou o gol da vitória aos 31.