América-MG, Guará, ASA e Icasa garantem acesso à Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2010 conheceu, neste domingo à tarde, seus quatro integrantes oriundos da Série C. América-MG, Guaratinguetá, Asa e Icasa conseguiram o tão sonhado acesso.

Em um Estádio Centenário lotado em Caxias do Sul, o Guaratinguetá segurou a enorme pressão, empatou por 1 a 1 com o Caxias e conseguiu o acesso. Como havia vencido por 2 a 0 no jogo de ida, a igualdade foi suficiente para o clube paulista garantir presença na Série B do ano que vem pela primeira vez. Este acesso reabilita o time do Vale do Paraíba, que tinha caído para a Série A-2 do Campeonato Paulista.

Em Belo Horizonte, o América venceu o Brasil por 3 a 1 e voltou à segunda divisão do futebol brasileiro após seis anos. O jogo de ida, em Pelotas, terminou em 0 a 0. Por isso, quem vencesse o duelo conseguiria o tão sonhado acesso e a vaga nas semifinais.

Após empatar o primeiro jogo em Belém, por 1 a 1, o Icasa só precisava de um empate sem gols para subir. Mas o clube cearense ignorou a vantagem e massacrou o Paysandu, vencendo por 6 a 2. Marciano e Marcus Vinicius, com dois gols cada, além de Carlinhos e Júnior Xuxa fizeram os gols do Icasa. Para o Paysandu marcaram Aldivan e Michel.

Num jogo eletrizante, o ASA mostrou muita raça e empatou com o Rio Branco por 2 a 2, no Estádio Arena da Floresta, na capital do Acre. Edson e Nena marcaram para os alagoanos, enquanto Ley e Hendrik fizeram para o time acreano. O ASA terminou o jogo com dois jogadores a menos, em expulsões contestadas.

No jogo de ida, em Arapiraca, houve empate por 1 a 1. Assim, o resultado foi o suficiente para levar o ASA à Série B depois de 25 anos em virtude dos gols marcados fora de casa.

Além da promoção à segunda divisão do futebol brasileiro, os quatro semifinalistas seguem na briga pelo título da Série C. As semifinais serão disputadas nos moldes das quartas, com jogos de ida e volta e gol fora qualificado. O América-MG enfrenta o Guaratinguetá, enquanto o ASA pega o Icasa.

(Atualizado às 21h53)