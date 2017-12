América-MG impõe 11ª derrota ao União O América Mineiro venceu o União São João, por 3 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Independência, deixando o time paulista em situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a 11ª derrota do União em 15 jogos. O time soma oito pontos em último lugar e é o mais cotado para ser rebaixado à Série C em 2004. Os dois últimos colocados serão rebaixados. O time mineiro chegou aos 18 pontos, em 18º lugar. O União começou bem o jogo, tentando tomar a iniciativa ofensiva. Mas sofreu dois gols ainda no primeiro tempo, com Diego aos 35 e Adriano, de cabeça, aos 45 minutos. A reação no segundo tempo acabou logo aos 15 minutos, quando Tércio marcou o terceiro gol. Aos 17, Galvão diminuiu, mas sem conseguir impedir a nova derrota dos paulistas. Na próxima rodada, o União atuará em casa diante do vice-lanterna Gama, dia 9 de agosto. O América volta a jogar em Belo Horizonte, desta vez diante do Ceará. Boa estréia - No outro jogo da tarde, em Manaus, o São Raimundo foi surpreendido pelo Avaí por 1 a 0. O gol catarinense saiu aos 45 minutos do segundo tempo com Reinaldo. A vitória marcou a estréia do técnico Jair Pereira no Avaí, que agora soma 21 pontos em oitavo lugar. O time amazonense tem 19 pontos, em 14º.