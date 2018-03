América-MG mais forte contra o Guarani Motivado pela boa campanha no Campeonato Mineiro, o América-MG recebe amanhã (17), às 20h30, no estádio Independência, o Guarani, pela segunda fase da Copa do Brasil. Vice-líder do Estadual, com um ponto a menos que o Atlético-MG, o jovem time do técnico Carlos Alberto Silva terá dois reforços para o jogo contra o Bugre. O volante Fahel e o zagueiro Leandro, que não puderam enfrentar o Galo no último domingo por estarem suspensos, retornam à equipe. Carlos Alberto Silva, no entanto, não poderá contar com o zagueiro Reginaldo, que no clássico sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele será substituído por Carlão. Mas a principal preocupação do treinador está no gol. Laílson, que foi o destaque americano na última partida, sente dores na coxa direita e pode desfalcar o Coelho. Ele será reexaminado antes do jogo. Se for vetado pelo departamento médico, Caetano deverá entrar em seu lugar. No primeiro confronto pelo torneio, o América assegurou sua classificação com uma goleada por 4 a 1 sobre o Serra, no Espírito Santo, descartando a partida da volta.