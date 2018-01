América-MG mantém time contra Palmeiras Para a partida deste sábado, contra o Palmeiras, às 21h40, no estádio Independência, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG vai repetir a mesma formação que na última rodada goleou o CRB por 4 a 1. O goleiro Fabiano, que sentia dores no joelho direito e era a única dúvida do técnico José Ângelo, foi reexaminado nesta sexta-feira à tarde e liberado pelo Departamento Médico para jogar. Fabiano havia sofrido uma pancada no local durante o treino da última quarta-feira. Uma vitória sobre a equipe paulista pode representar para América um salto na tabela de classificação. O time mineiro ocupa atualmente a 19ª posição, com 10 pontos ganhos. O treinador americano espera que os jogadores repitam contra o Palmeiras a mesma postura demonstrada na vitória por 4 a 1 sobre a equipe alagoana. Para aquela partida, José Ângelo fez sete alterações no time. "Eles mostraram uma união muito grande dentro de campo. Aquilo que nós traçamos foi cumprido, esperamos que nesse jogo contra o Palmeiras nós possamos repetir a mesma vontade". O desempenho da nova dupla de ataque formada por Fred e Rodrigo agradou ao treinador, que decidiu mantê-la mesmo com a volta do então titular Alessandro, que, lesionado, não pôde participar da última partida. Para entrar no clima do jogo e do inusitado horário para um sábado, quinta-feira, o técnico trocou o tradicional treino da tarde, no CT Lanna Drumond, por uma movimentação à noite no próprio local da partida. José Ângelo comandou um treinamento no Independência que começou às 19h.