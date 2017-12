América-MG muda contra São Raimundo América-MG e São Raimundo-AM se enfrentam nesta sexta-feira pela terceira rodada da Série B do Brasileiro. A partida está marcada para as 20h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O São Raimundo ainda não perdeu. Empatou com o Bahia, por 2 a 2, em Salvador, e venceu o América-RN, por 3 a 0, em Manaus. Por conta disso, é o quinto colocado, com quatro pontos. Já o América venceu na estréia a Portuguesa, por 1 a 0, mas caiu em Pernambuco diante do Santa Cruz, por 2 a 0. Os mineiros têm três pontos e estão apenas na 15ª colocação. Para o jogo, o técnico Paulo Galvão deve manter o mesmo time do São Raimundo que goleou o Fast Clube na terça-feira, pelo Campeonato Amazonense. Já o técnico Carlos Alberto Silva não confirma, mas deve fazer duas mudanças no América. O goleiro Laílson pode ceder seu lugar à Caetano, contratado no início do ano, mas que ainda não estreou. A outra alteração deve acontecer na lateral-direita, na qual Osmar deve ganhar a posição de Marcelinho.