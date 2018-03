América-MG quer aproveitar contra-ataque O América-MG enfrenta o Guarani nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro, confiante de que poderá deixar Campinas com a classificação para as oitavas-de-final da Copa do Brasil. Como a primeira partida em Belo Horizonte terminou empatada em 1 a 1, o time do técnico Carlos Alberto Silva precisa vencer ou empatar por 2 ou mais gols se quiser garantir a vaga. "Aquele jogo foi atípico para nós", lembrou o meio-campista Ricardo. "Nosso time criou bastante, mas não tivemos a tranqüilidade para fazer os gols." Ricardo acredita que o Guarani terá uma postura mais ofensiva nesta quarta-feira, pois jogará em casa. "Eu acho que a gente pode tirar vantagem dessa postura deles. Estamos confiante em fazer um grande jogo em Campinas", afirmou o jogador. A dúvida de Carlos Alberto Silva está no meio-campo, entre Toinzé e Anderson. O goleiro Laílson continua fora da equipe. No último fim de semana, ele foi informado do falecimento de sua mãe e viajou para Colatina, no Espírito Santo. Cleyton será mantido como titular.