América-MG quer definição de atacante A diretoria e a comissão técnica do América-MG decidiram afastar o atacante Fred para que ele defina sua situação. O artilheiro americano está na iminência de ser negociado e seu destino poderá ser a Vila Belmiro. O presidente do clube mineiro, Afonso Celso Raso, afirmou nesta terça-feira que o Santos fez na semana passada uma proposta de US$ 700 mil pelos direitos econômicos e federativos do jogador, ou US$ 500 mil por 70% de seus direitos. Segundo o dirigente, Fred recebeu também uma proposta de um clube de Portugal, cujo nome não foi revelado. O Feyenoord, da Holanda - que possui uma parceria com o América -, é dono de seus direitos e reivindica US$ 1,1 milhão pelo jogador. O clube mineiro terá direito a 50% do valor da venda, a partir de US$ 500 mil. A contratação de Fred teria o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo, que quando estava na Toca da Raposa chegou a pedir sua contratação aos dirigentes do Cruzeiro. O atacante, revelado pelas categorias de base do Coelho, ficou conhecido nacionalmente por marcar um gol relâmpago, que é considerado o mais rápido da história do futebol. Em janeiro de 2003, num jogo entre América e Vila Nova (GO), pela Copa São Paulo de Juniores, ele acertou um chute do meio-campo, após a saída de bola, balançando as redes aos 3,17 segundos. Logo depois, foi promovido ao time profissional e terminou como vice-artilheiro dos dois últimos campeonatos estaduais. Fred continua treinando no CT Lanna Drumond, mas ainda não está definido se ele enfrenta o Fortaleza, sexta-feira, em Sobral (CE), pela Série B do Brasileirão. Na semana passada, o jogador se desentendeu com o diretor de futebol, Paulo Afonso, com quem protagonizou um bate-boca público. Episódio que pode apressar sua saída do clube. "Espero que essa situação seja resolvida o mais rápido possível", afirmou Raso.