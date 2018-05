América-MG recebe o Flamengo para tentar adiar o rebaixamento

Lanterna do Campeonato Brasileiro e com chances reais de ter seu rebaixamento confirmado já nesta quarta-feira, o América-MG recebe o Flamengo, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada, ao menos buscando adiar a queda à Série B.

A equipe mineira, contudo, não depende de suas próprias forças. Com apenas 27 pontos, o time do técnico Enderson Moreira precisa vencer o Flamengo e torcer por derrota do Vitória, diante do Santos, na Vila Belmiro, e para que a Ponte Preta não perca para o Internacional, em Porto Alegre.

Para manter a equipe viva por mais uma rodada, o técnico fará algumas mudanças. Sem Matheusinho, lesionado, Nixon deve ganhar uma vaga no setor ofensivo, enquanto que o volante Ernandes pode ser deslocado à lateral esquerda. Já Alison, recuperado de pubalgia, leva a posição do contundido Éder Lima. E Jonas volta à lateral direita.

"Temos que continuar trabalhando em nosso dia a dia, temos que pensar em nós. Já deixamos muito a desejar durante o ano. Então nesses últimos jogos temos que nos doar ao máximo para terminar o campeonato com uma boa impressão", avaliou o volante Juninho. "O nosso objetivo é entrar em campo para vencer, dificultar a partida para o Flamengo e somar pontos dentro de casa".