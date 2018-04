América-MG recebe Sport e já encara jogo como 'primeira decisão' no Brasileirão

De volta à elite do futebol brasileiro, o América-MG quer deixar de oscilar para ter uma sequência na Série A. Sendo assim, a ideia é encarar todo jogo como uma decisão, começando pelo duelo deste domingo, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, diante do Sport.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Brasileiro começa em 'tiro curto' até a Copa do Mundo

+ Mais notícias do Campeonato Brasileiro

"Eu não costumo ter esse tipo de projeção (pontuação), pois trabalhamos jogo a jogo. A gente sabe o número decisivo e suficiente para o nosso primeiro objetivo. Às vezes, pode-se estabelecer metas curtas, a cada quatro, cinco jogos, mas se alcançamos muito rápido, não podemos desprezar os demais jogos. E se perdemos muito em algum bloco, não dá para desanimar e descartar o objetivo principal. Não pode ser dessa maneira. O que penso é que são 38 partidas, 38 decisões. Então é pontuar sempre, sempre que possível. Essa é a nossa expectativa", projetou Enderson Moreira.

Nos treinos durante a semana, Enderson Moreira indicou a entrada do experiente volante Christian, emprestado pelo Corinthians, que pela primeira vez deverá iniciar um jogo entre os titulares. Ele assume a vaga de Zé Ricardo, que atuou em todo Campeonato Mineiro.

"Tanto o Zé Ricardo quanto o Christian são jogadores com um perfil muito bom. São jogadores de qualidade. O Christian teve um crescimento grande nesse período. O Zé já demonstrou sua qualidade, o que é capaz de fazer. São atletas em que confiamos muito. Temos a possibilidade de fazer um desenho um pouco diferente da equipe com cada um deles", justificou.

O treinador ainda não terá alguns jogadores por lesão. João Ricardo e Carlinhos foram diagnosticados com estiramento de grau 2 no músculo da perna direita. Fernando Leal e Giovanni entrarão nos respectivos lugares.