América-MG tem desfalques contra a Lusa O América-MG estréia na Série B do Campeonato Brasileiro diante da Portuguesa, às 20h30, no estádio Independência. O técnico Carlos Alberto Silva decidiu testar um novo esquema tático e vai escalar uma equipe com três zagueiros, alterando o tradicional 4-4-2 utilizado durante o Campeonato Mineiro. Com isso, o zagueiro Carlão ganha uma chance no time titular. A opção pelo novo esquema tem por objetivo suprir a ausência do volante Ricardo, que passou por uma cirurgia de reconstrução da cartilagem do joelho direito e está fora da disputa da competição deste ano. O treinador não poderá contar com o atacante Reinaldo, que ainda sente dores na região pubiana, resultado de uma pancada que levou na primeira partida das semifinais do Estadual, contra o Cruzeiro. Para o seu lugar, Carlos Alberto Silva já decidiu pela entrada de Rodrigo, que formará dupla de ataque com Fred, a maior esperança de gols da torcida do Coelho. Jajá irá compor o meio-campo americano, atuando como um ala pela esquerda e dando uma característica mais ofensiva à equipe.