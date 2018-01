América-MG terá desfalques na estréia Com dois importantes desfalques, o América-MG estréia nesta sexta-feira na Série B do Campeonato Brasileiro, às 20h30, contra o América-RN, em Natal. O time mineiro não terá o atacante Fred, destaque do Coelho no Campeonato Mineiro, e o lateral-direito Edson. O atacante está fora de forma, pois ficou 25 dias parado devido à uma lesão na virilha e Edson sofreu uma torção no tornozelo durante um treinamento na última terça-feira. O técnico Wagner Oliveira vai manter a dupla de ataque formada por Alessandro e Leonardo e irá improvisar Fahel pelo lado direito. O treinador ainda não definiu qual esquema de jogo irá utilizar. O mais provável é que ele opte por uma formação com três zagueiros, com Jean Elias, Adriano e Luiz Henrique compondo a linha de defesa. Caso decida pelo tradicional 4-4-2, Oliveira deverá promover a entrada do meio-campista Toinzé, no lugar de Luiz Henrique. O América inicia a competição com algumas caras novas em relação à disputa do ano passado, entre elas o lateral-esquerdo Marciano e o atacante Leonardo, ex-Sport e Cruzeiro. Na disputa do Estadual, o atacante Fred - revelação do clube na Taça São Paulo de Juniores - se firmou como titular. O experiente meio-campista Aílton, de 34 anos, foi a mais recente contratação do clube para o Brasileirão da Série B. América-MG - Laílson; Jean Elias, Adriano e Luiz Henrique (Toinzé); Fahel, Goiano, Ricardo, Emerson e Marciano; Alessandro e Leonardo. Técnico: Wagner Oliveira.