América-MG vence o Sampaio Corrêa e encosta no G-4

O América-MG venceu a primeira no returno da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira contra o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no estádio Castelão, em São Luis, pela 24.ª rodada, e freou o ímpeto do adversário. Os gols da vitória foram marcados por Rodrigo Souza, no fim do primeiro tempo, e Richarlison, na etapa final.

A vitória recoloca o time mineiro na briga pelo acesso à Série A da próxima temporada. Somando os três pontos, o América-MG chega aos 38. Por outro lado, o Sampaio Corrêa, que começou a rodada no G4 - o grupo de acesso -, segue com 39.

Com os dois times brigando pelo acesso, o jogo começou eletrizante. Tanto Sampaio Corrêa, como América-MG se lançaram ao ataque para buscar a vitória. Mas foi o time visitante que saiu na frente do placar com Rodrigo Souza, no fim do primeiro tempo, após boa jogada de Richarlison.

Na etapa complementar, o Sampaio Corrêa foi ao ataque, teve boas chances de gol, mas não conseguiu empatar. Para piorar, Léo Rodrigues foi expulso aos 28 minutos e, com um a mais, o América-MG ainda ampliou com Richarlison, aos 38.

Os dois times voltam a campo neste sábado, às 16h30, pela 25.ª rodada. Enquanto o Sampaio Corrêa recebe o Ceará, o América-MG joga contra o Náutico, em Minas Gerais, em duelo direto pelo G4.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 2 AMÉRICA-MG

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Viana; Daniel (Léo Rodrigues), Plínio, Luiz Otávio e Willian Simões (Raí); Dê, Diones, Válber e Nadson; Pimentinha (Edgar) e Jheimy. Técnico: Léo Condé.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Wesley Matos, Anderson Conceição e Alison; Walber, Leandro Guerreiro, Rodrigo Souza (Henrique Santos), Tony e Raul (Guilherme Xavier); Marcelo Toscano e Richarlison. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Rodrigo Souza, aos 46 minutos do primeiro tempo; Richarlison, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Válber e Willian Simões (Sampaio Corrêa); Rodrigo Souza, Anderson Conceição e Tony (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Léo Rodrigues (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Aurélio Santana Martins (SP).

RENDA - R$ 379.285,00.

PÚBLICO - 17.082 pagantes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).