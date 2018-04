América-MG vence ASA e fica perto do título da Série C

O América-MG ficou muito perto do inédito título do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando em Arapiraca, em Alagoas, o time bateu o ASA, por 3 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca.

Esta foi a primeira derrota do ASA dentro de casa na competição. Além dos finalistas, os outros times que conseguiram o acesso e disputarão a Série B em 2010 são Icasa-CE e Guaratinguetá.

Com o resultado, o América-MG pode até perder por 2 a 0 no jogo de volta, no próximo sábado, em Belo Horizonte, que ainda assim será o campeão. O ASA precisa de uma vitória por três gols de diferença, mas se devolver o placar a decisão vai para os pênaltis.

O primeiro tempo da partida deste domingo foi bastante movimentado. O América-MG saiu na frente com Evanilson, aos 10 minutos, e depois ampliou com Fábio Bala, aos 15 minutos, de cabeça. O time da casa diminuiu aos 28 minutos, com Rodriguinho, cobrando pênalti. No segundo tempo, aos 13 minutos, Bruno Mineiro deu números finais à partida.