América-MG vence e se classifica O América Mineiro garantiu sua classificação para a segunda fase do Campeonato Mineiro ao vencer o Democrata por 1 a zero, em Governador Valadares, pela 11ª e última rodada da primeira etapa da competição. Com o resultado, o time do técnico Lula Pereira chegou aos 17 pontos. Ao ser derrotado em casa, o Democrata acabou rebaixado para o Módulo II do Mineiro, com 11 pontos ganhos. Tucho fez o único gol da partida. O jogo era decisivo para os dois times. Embalado por duas vitórias consecutivas na competição, o América abriu o marcador logo aos dois minutos de partida. O meia Tucho avançou pela intermediária e chutou para fazer 1 a 0, contando com a colaboração do goleiro Hugo, do Democrata. O time de Governador Valadares, que necessitava dos três pontos para fugir do rebaixamento, até que tentou reagir, mas, nas poucas oportunidades que teve, esbarrou na eficiência do goleiro Fabiano, do América. Cinco equipes já haviam garantido vaga na próxima etapa da competição: Atlético-MG, Mamoré, Ipatinga e Vila Nova. Além do América, a Caldense de Poços de Caldas, que venceu o Mamoré, em Patos de Minas, por 2 a 1, e o Rio Branco de Andradas, que empatou em casa, em 1 a 1, com o Ipatinga, garantiram a classificação. Líder do campeonato, o Atlético foi a Patos de Minas com um time reserva e perdeu para a URT por 2 a 0. Em Divinópolis, o Uberlândia venceu pela primeira vez fora de casa e escapou do rebaixamento, derrotando o lanterna e já rebaixado Guarani por 2 a 0. A posição final da tabela de classificação que definirá os dois quadrangulares que apontarão os finalistas da competição depende da partida de amanhã entre Cruzeiro e Vila Nova, no Mineirão, que encerra a 11ª rodada.