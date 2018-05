América-MG vence em casa e carimba a faixa do Ceará

BELO HORIZONTE - O América-MG mostrou que entrou no Campeonato Brasileiro da Série B para lutar pelo acesso. O time mineiro assumiu a liderança da competição ao bater o Ceará, por 3 a 0, na noite deste sábado, no Independência, em Belo Horizonte. O jogo marcou o encerramento da segunda rodada da competição.

Com esta grande vitória, o América assumiu a ponta, com quatro pontos, superando Náutico, Bragantino, ABC e Luverdense, que também somam quatro pontos, no saldo de gols: 3. Por outro lado, o Ceará conheceu a primeira derrota na Série B, tendo em vista que vinha de vitória sobre o Oeste, por 1 a 0. Agora, está no meio da tabela com três pontos.

O time cearense acabou prejudicado pelo fato de ter poupado peças importantes, como o meia Souza e o atacante Magno Alves. Fruto do duelo desgastante da conquista do título cearense sobre o rival Fortaleza, na quarta-feira, que valeu o tetracampeonato estadual.

Melhor, o América abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. O atacante Obina cruzou da direita e o lateral Elsinho desviou de cabeça. O segundo saiu aos 46 minutos. O lateral Gilson cobrou escanteio da esquerda e o volante Andrei Girotto cabeceou com estilo.

Na segunda etapa, os mineiros continuaram soberanos e selaram a vitória aos 15 minutos com Obina. O atacante recebeu passe do atacante Ricardinho e bateu colocado, de fora da área. A bola ainda bateu na trave e no goleiro antes de entrar.

No próximo sábado, às 16h20, o América-MG volta a campo para enfrentar o Boa Esporte, no Estádio do Melão, em Varginha (MG). Enquanto isso, o Ceará busca a reabilitação contra o Náutico, no mesmo dia e horário, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 0 CEARÁ

AMÉRICA-MG - Matheus; Elsinho, Victor Hugo, André e Gilson; Leandro Guerreiro (Thiago Santos), Andrei Girotto, Pablo e Tchô (Mancini); Ricardinho (Diney) e Obina. Técnico: Moacir Júnior.

CEARÁ - Luis Carlos (Jaílson); Samuel Xavier, Sandro, Anderson e Vicente; João Marcos, Leandro Brasília (Eduardo), Ricardinho e Felipe Amorim; Nikão (Gil) e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Elsinho, aos 40, e Andrei Girotto, aos 46 minutos do primeiro tempo. Obina, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Bill e Felipe Amorim (Ceará).

RENDA - R$ 27.311,00.

PÚBLICO - 1.373 pagantes.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).