América-MG vence, mas goleiro agride juiz O América Mineiro quebrou a invencibilidade do Avaí, no Estádio da Ressacada, nesta terça-feira à noite, em Florianópolis, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer por 1 a 0. Mas o jogo ficou marcado pela agressão do goleiro Fabiano, do time de Minas Gerais, no juiz paranaense Marcos Tadeu Mafra. O lance aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, quando o juiz assinalou um pênalti contra o América que foi muito contestado. O zagueiro Adriano chutou Oliveira dentro da área. Após as reclamações, o juiz se aproximou do goleiro e mostrou o cartão amarelo. Inconformado, Fabiano colocou as duas mãos no rosto do juiz, que saiu correndo. Na perseguição, o goleiro ainda acertou um chute de raspão no juiz que também foi perseguido por Luis Carlos Goiano. A polícia agiu com rigor, segurou os agressores e prendeu o goleiro. O jogo ficou paralisado por 10 minutos até que os ânimos fossem serenados. Como o América já tinha feito as três alterações, o atacante Alessandro, que tinha entrado no segundo tempo, foi improvisado no gol. Na cobrança, Brener chutou por cima do travessão, garantindo a vitória do time mineiro, que tinha marcado com Tércio aos 23 minutos do primeiro tempo. O goleiro Fabiano foi encaminhado a uma delegacia da capital catarinense e o juiz registrou um boletim de ocorrência sob a acusação de tentativa de agressão. Vitória justa - O América foi melhor em campo e mereceu a vitória. Agora soma 13 pontos, passando da 20ª para a 15ª posição. O Avaí, até então invicto cinco jogos em casa, continua em quarto lugar com 17 pontos e deixou o gramado vaiado por sua torcida, que tinha, entre outros, o tenista Gustavo Kuerten, o Guga. No outro jogo da noite, em Taguatinga, na Boca do Jacaré, o Brasiliense apenas empatou com o Caxias, por 1 a 1. O jogo foi muito truncado, mas o time da casa teve a chance de sair na frente quando Tiano desperdiçou um pênalti aos 8 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, Possato marcou para o time gaúcho. O empate saiu aos 30 minutos, com Sinval. Após este resultado, o Brasileinse chegou aos 17 pontos em sexto lugar. O Caxias soma 11 pontos em 21º lugar. A 11ª rodada continua no final de semana.