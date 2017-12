América-MG elimina o Vasco na Copa São Paulo e está na 3ª fase

O América Mineiro está classificado à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste domingo, o time de Belo Horizonte precisou suar muito, mas venceu o Vasco, por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

Na próxima fase, o clube de Minas Gerais enfrentará o ganhador de Juventus e São Raimundo-RR, que se enfrentam neste domingo na Rua Javari, também em São Paulo.

A partida foi bastante equilibrada. O Vasco abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. O atacante Hugo Borges invadiu a área e bateu na saída do goleiro Jori. O empate do América aconteceu aos dez minutos do segundo tempo, quando o atacante Matheusinho completou cruzamento da direita.

Na cobrança de pênaltis, os mineiros foram mais eficientes e marcaram com Diego, Vitinho, Gledson e Zé Ricardo, se recuperando após Euller perder a primeira cobrança. Já o Vasco viu João Victor e Robinho balançar as redes, mas Jussa e Douglas Luiz acabaram desperdiçando. Assim, o América-MG avançou na Copa São Paulo.