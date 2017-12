América-MG vence São Raimundo por 3 a 1 O América-MG venceu o São Raimundo, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Esta foi a segunda vitória do time mineiro, em três jogos, o que o deixou com seis pontos. A equipe amazonense continua com quatro pontos. O time mineiro saiu na frente com dois gols de Fred, ambos cobrando pênalti, aos 4 e aos 25 minutos. Delmo diminuiu, de cabeça, aos 36 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o São Raimundo ainda tentou o empate, mas acabou atrapalhado pela expulsão de Sabino, aos 25 minutos. Vágner, aos 45 minutos, fechou o placar. Fazia 25 jogos que o São Raimundo, líder do Campeonato Amazonense, não perdia. O seu último tropeço aconteceu no dia 2 de setembro do ano passado, também pela Série B, quando caiu diante do Marília, por 2 a 1, em Manaus, pela 20ª rodada.